В Японии создан «человеческий UBER»

Сегодня, 05:15

В Японии усилиями разработчика Юна Рекимомто создан «человеческий UBER». Предполагается, что человек, заменяющий реальное лицо, сможет обеспечить эффект его присутствия на том или ином мероприятии.

Главной задумкой предприимчивого японцка являлась возможность обеспечения присутствия определённого человека на том или ином мероприятии, которое он лично не может посетить. Для этого он решил использовать планшет, размещённый на голове другого человека.

Технология, разработанная японцем, получила название Chamelеon Mask. Чтобы её использовать необходимо применение современного айпада. Рекимомто продемонстрировал своё изобретение на конференции EmTech.

Его идеей стала возможность направления на ту или иную встречу другого человека, который станет лишь носителем настроенного особым образом гаджета. Он будет надет на его голову с помощью специальной маски.

При этом на дисплее будет видно лицо реального участника, не прибывшего на мероприятие. Он сможет видеть всё, там происходящее, и проводить онлайн-беседы с теми, кто там находится.

Специалисты уже рассматривают возможности применения новой технологии. К примеру, ею можно воспользоваться во время «посещения» бейсбольного матча, в котором участвует ребёнок.

В то же время они отмечают и недостатки. Прорезей для глаз в новой маске нет. Как можно передвигаться в таких обстоятельствах, не известно.