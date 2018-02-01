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Стив Возняк вновь подверг критике iPhone X

Сегодня, 15:16

Стив Взняк, известный в качестве легендарного инженера и сооснователя Apple, вновь подверг критике iPhone X. Его недовольство вызвано одной из кнопок этого флагманского смартфона.

 iPhone X не впервые подвергается критике со стороны Возняка. Он полагает, компанией сделан ряд ошибок при проектировании своего очередного флагмана.

В частности, он считает неудобной многофункциональность кнопки Power, расположенной на торце девайса. Если нажать однократно, гаджет выполняет одну команду, двукратно – вторую, третье нажатие – третья команда. Возняк сказал, что любит лишь те вещи, которые понятны и просты в использовании.

Специалист полагает, данная кнопка на iPhone X вступает в противоречие с основополагающими принципами «яблочной» компании, всегда декларирующими простоту пользования, доступного любому потребителю.

Как пример, Возняк привёл кнопку, находящуюся с другой стороны устройства. Ей регулируется лишь громкость. Пользование ею является элементарным.

Стив Возняк, стоявший у истоков компании, не впервые выступает с критикой iPhone X. Чтобы умерить его недовольство, Тим Кук, ныне возглавляющий Apple, направил ему подарок в виде этого гаджета, но тот не пожелал его принять.


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