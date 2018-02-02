Lenovo готовит релиз бюджетного ноутбука-трансформера Yoga 330

Сегодня, 01:30

Новый бюджетный ноутбук-трансформер готовит к выпуску китайская компания Lenovo. Новинка под названием Yoga 330 будет собрана на базе архитектуры Intel Gemini Lake.

Устройство получит экран 11,6 дюйма диагональсю с HD разрешением. Конструкция Yoga 330 позволяет быстро развернуть крышку на 360 градусов и использовать девайс как планшет. Лэптоп появится в продаже в двух версиях: с процессором Celeron N4000 (графический контроллер Intel UHD Graphics 600) и Pentium Silver N5000 (Intel UHD Graphics 605). Объём ОЗУ - 8 Гб. Ёмкость жёсткого диска составит 32/64/128/256 Гб. Габариты модели - 294×204×17,9 мм, вес — 1,25 кг. Дата выхода на рынок и стоимость ноутбука пока не разглашаются.

Ранее мы писали, что Samsung представила ноутбук-трансформер Notebook 7 Spin. Новинка получила процессор 8-го поколения Core i5 и стоит 800 долларов.