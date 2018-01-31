Модель смартфона Ulefone T2 Pro станет первым обладателем MediaTek Helio P70

Вчера, 22:29

Смартфон Ulefone T2 Pro скоро поступит на полки спецмагазинов и любители мобильных новинок с нетерпением ожидают первых сообщений о получении заветного устройства. Этот гаджет станет первым обладателем MediaTek Helio P70.

Корпорация Ulefone выпустила новый смартфон модели Ulefone T2 Pro. Устройство можно будет увидеть на организованной выставке MWC 2018. По определенным параметрам стало ясно, что новый гаджет будет внешне очень похожим на последний девайс от «яблочников». Также примечательным есть тот факт, что смартфон Ulefone T2 Pro первым получит уникальный чипсет MediaTek Helio P70.

Есть предположение, что версия смартфона не будет иметь дактилоскопического идентификатора, но эксперты не уверенны окончательно в этом. Эта опция может быть скрыта под экраном, а на фото этого не видно. Пользователи уже ожидают начала продаж уникального гаджета в спецмагазинах.