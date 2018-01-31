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Пользователей рассмешил баг в смартфонах Xiaomi на MIUI 9

Сегодня, 04:30

Китайская компания Xiaomi, как и ее именитые коллеги, пытаются максимально изолировать под себя операционную систему Android, поочередно выпуская новые прошивки. Стремление к уникальности обернулось для техногиганта из Поднебесной смешным багом – смартфоны Xiaomi на MIUI 9 предлагают пользователям удалить систему Android.

Практически все смартфоны Xiaomi работают на базе прошивки MIUI 9, являющейся глубоко изолированной версией ОС Android Данное программное обеспечение имеет немало уникальных функций, однако и баги в нем также есть. Наиболее смешной и поражающей из всех неполадок является предложение смартфона об удалении системы Android. Смартфоны Xiaomi на MIUI 9 могут посчитать базовую ОС вредной для себя, порекомендовав владельцу избавиться от нее.

Пока что достоверно неизвестно, что будет, если согласиться на предложение девайса. Предполагается, Xiaomi на MIUI 9 снесет сам себе часть операционный системы, из-за чего ее придется обновлять. Владельцы смартфонов от китайского техногиганта попросили его специалистов исправить уникальный баг в недалеком будущем.


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