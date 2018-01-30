«Умная» колонка от Google не владеет информацией об Иисусе Христе

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Известный продюсер Дэвид Сэмс выразил свое негодование по поводу «умной» колонки от Google. Стало известно, что гаджет не владеет информацией об Иисусе Христе. Такое же мнение выразили и другие пользователи, однако замечено, что информация о Сатане, Будде, Мухаммеде, находится в системе устройства.

Компания Google обвиняется пользователями «умных» колонок в намеренной фильтрации результатов поисков по запросам. Так, продюсер Дэвид Сэмс случайно отметил отсутствие информации об Иисусе Христе в памяти гаджета. После обращения с вопросом, кто такой Иисус, колонка от Google ответила, что не может помочь.

По его убеждению, такая избирательность в доступе к данным неправильна и оскорбительна для людей, в частности для христиан. К мысли Сэмса присоединились и другие пользователи, которые испытали колонку в таком же назначении. По их словам, они получали информацию, но она была сжата и скопирована с одного источника - Википедии. Официальные комментарии от компании Google по данному вопросу отсутствуют.