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В Красноярске сконструировали шагающий велосипед

Вчера, 23:08

Учитель из технопарка "Твори-Гора" Евгений Плотников и его ученики собрали модель шагающего велосипеда. Конструкцию в шутку назвали "лисапед".

Красноярский шагающий велосипед насчитывает 400 деталей. С первого взгляда модель действительно похожа на велосипед, только вот вместо заднего колеса у нее восемь шагающих лап.

Идея собрать такой необычный велосипед вовсе не новая. Впервые такой механизм был придуман российским математиком Пафнутием Чебышевым еще в конце XIX века. В то время его модель шагающей лошади была продемонстрирована на выставке Париже с большим успехом.

Евгений Плотников и его ученики смастерили необычный велосипед всего за 2 недели. Пока что это лишь уменьшенная копия на пульте радиоуправления. В планах у ребят собрать настоящую рабочую модель. В мастерской предполагают, что скорость такого транспортного средства будет около 3 км/ч. Изобретение вполне вероятно привлечет внимание поклонников неспешных прогулок.


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