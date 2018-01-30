Acer показала новый недорогой планшет на Chrome OS

Сегодня, 00:15

Недавно известная компания Acer показала свой новый планшет, который работает под управлением фирменной операционной системы от Google Chrome OS. Цена нового устройства достаточно-таки низкая – всего лишь 250 долларов, на территории РФ его можно будет купить примерно за 15 тысяч рублей, а на AliExpress – ещё дешевле.

Представлен был новый планшет от Acer на выставке BETT в Лондоне. Примечательно, что посмотреть на новинку могли лишь немногие, только специалисты в мире технологий и журналисты по этому направлению. Официальный анонс планшета состоится уже через несколько недель.

Acer решила не устанавливать на своё устройство стандартный Android. Выбор компании пал на фирменную ОС от Google Chrome OS. Она является чем-то средним между Windows, Linux, Mac OS и Windows. Chrome способна выполнять все повседневные компьютерные задачи, а также работать с программами и играми, сделанными для Android.

Планшет предназначен для составления конкуренции для iPad от Apple и других брендов-производителей, не менее успешных на рынке. Но говорить о лидерстве новинки от Acer пока ещё рано, ведь о технической стороне продукта ещё ничего не известно. Сообщается, что планшет будет иметь специальную клавиатуру, чтобы облегчить работу.

Chrome OS являет собой полноценную компьютерную операционную систему, но проблема в том, что пользователи редко её выбирают, хотя и на планшетах она раньше ещё не работала. В Acer считают, что именно она станет «фишкой» устройства, позволив работать на нём как на компьютере и синхронизироваться со всеми Android-гаджетами пользователя.

Стоимость планшета составит в районе 250 долларов, в РФ его можно будет купить примерно за 15 тысяч рублей, а на AliExpress и ещё дешевле.