Sony Xperia L2 стартует в российских продажах 30 января

Вчера, 20:38

Смартфон Sony Xperia L2 стартует в своих продажах на российском рынке гаджетов 30 января. Сообщение распространено представителями корпорации.

Согласно их сообщениям, приобрести новый девайс в день начала его продаж можно за 16 тыс. рублей.

Ранее специалисты информировали, Sony Xperia L2 будет исполнен в полной последовательности характеристикам, заложенным в предыдущую модель.

Изменения будут достаточно незначительными. Новинка получит аккумулятор повышенной ёмкости и фронтальную камеру, имеющую разрешение в 8 Мп, которую производитель называет «отимизированной».

Из других характеристик сообщено о следующем. Диагональ дисплея будет в 5,5 дюймов. Его разрешение относится к типу HD. У основной камеры параметры разрешения останутся на уровне 13 Мп.

В устройство будет встроен процессор на четыре ядра. В качестве «операционки» разработчик применил Android 7.1.1 Nougat.

Также анонсировано, корпуса этих новых гаджетов будут иметь лишь три цветовые варианта. Потребитель может выбирать между золотистым, чёрным и розовым оттенками.