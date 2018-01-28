Эксперты дали рекомендации при выборе хорошего бюджетного смартфона

Сегодня, 16:23

Эксперты дали несколько рекомендаций, которые помогут выбрать хороший бюджетный смартфон, и не переплачивать за бренд.

При выборе бюджетного телефона стоит обратить внимание на недорогие модели, многие из которых обладают рядом флагманских характеристик, однако стоить они будут гораздо дешевле. Такие китайские модели, как ZTE, Huawei, Xiaomi, Meizu, OnePlus, Asus достаточно хорошо себя зарекомендовали как в России, так и в Европе и Северной Америке. Стоит отметить, что качественную камеру можно найти лишь в флагманах Huawei и OnePlus, но все равно она не на таком высоком уровне, как у смартфонов Apple, Samsung, Google.

Что касается процессора, то если смартфон оснащен разрешением Full-HD, то для хорошей производительности ему будет достаточно Qualcomm Snapdragon серии 6xx, который гораздо дешевле, чем 8хх, а решающая роль уже принадлежит оптимизации прошивки, за которую отвечает производитель, и у флагманов Lenovo, ZTE, Huawei, Meizu и Xiaomi все выполнено очень качественно.

Что же касается бюджетных смартфонов, цены на которые ниже 10 тысяч рублей, то здесь все не настолько радужно, но можно найти и хорошие, качественные модели, например Xiaomi Redmi Note 5A или Redmi 4X, а у Meizu есть m5c.