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Xiaomi Mi 7 может «не успеть» на выставку MWC-2018

Сегодня, 15:27

Новый флагман Xiaomi Mi 7 может «не успеть» на предстоящую выставку достижений электроники MWC-2018. Китайский бренд будет там представлен, но без этого смартфона.

 Сообщение об этом появилось 28 января. Оно не является официальным, а исходит от одного анонимного источника. Согласно его сведениям, Xiaomi Mi 7 до сих пор не заявлен на участие в MWC-2018.

Следовательно, шансы на то, что он «успеет» к открытию выставки, очень незначительны. Одновременно, тот же источник проинформировал, что на  MWC-2018 посетители смогут ознакомиться с моделью Xiaomi Mi Mix 2S.

Не исключается, что на предстоящем мероприятии компания анонсирует разработку собственного чипсета Xiaomi Surge S2. Им в дальнейшем будут оснащаться все гаджеты данного производителя.

Это не единственный китайский бренд, который не представит на MWC-2018 свои последние флагманские смартфоны. Вероятно, подобная участь ожидает и Huawei P 11.

В то же время любители девайсов с нетерпением ожидают выхода этих двух моделей, у которых, как анонсировалось, появятся новые опции и улучшенные технические параметры.


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