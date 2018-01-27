В Сети на Geekbench появились снимки Nokia 7 Plus

Вчера, 19:48

Уникальные преимущества смартфона Nokia 7 Plus стали доступны в Сети. Об этом сообщается на портале бенчмарка Geekbench.

Nokia 7 Plus уже есть в продаже на территории Китая, где гаджет появился еще в 2017 году. В настоящее время пользователи интернета могут посмотреть кадры, на которых изображен смартфон, и ознакомиться с некоторыми его преимуществами. Среди одной из более усовершенствованых техник можно отметить наличие в Nokia 7 Plus процессора Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. Кроме того, разработчики подарили гаджету новейшую ОС Android 8.0 Oreo.

Пользователи Сети смогут отчетливо распознать уникальный неанонсированный девайс. О его цене пока нет никакой информации. Официальная дата выхода модели смартфона пока неизвестна.