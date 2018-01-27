В Сети появились первые фото Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+

Вчера, 17:36

В сети были размещены первые фотографии Samsung Galaxy S9 и S9+, а также раскрыты некоторые секретные характеристики устройств.

На своей странице в Twitter популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал фото Samsung Galaxy S9 и S9+, а также описал некоторые особенности смартфонов. Так, обе модели оснащены новыми камерами с разрешением 12 Мп (дает возможность совершать до 480 кадров в секунду в замедленном режиме) и экраном Infinity Display, соотношение сторон которого 18:9. Также разработчики оснастили их набором сенсоров и модулей для селфи и биометрической системой снятия блокировки.

Наиболее существенным новшеством станет отсутствие кнопки Home, с помощью которых пользователи ранее могли вернуться на стартовую страницу. Внешне смартфоны практически идентичны, отличия касаются лишь размеров корпуса и диагонали экрана (Galaxy S9+ имеет диагональ 6,2 дюйма, а Galaxy S9 5,8 дюймов). Отличаются и объемы оперативной памяти. Так, для Galaxy S9+ она составит 6 гигабайт, а дл Galaxy S9 – 4 гигабайта. Помимо этого, все флагманы будут оснащены разными процессорами, что будет зависеть от места его продажи, например для смартфонов в США будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 845, для иных стран это будет Exynos 9810.

Выход их ожидается с 16 марта.