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Apple наградит OLED-дисплеем лишь один iPhone в 2018 году

Сегодня, 13:43

Аналитики из DigiTimes Research рассматривают возможности выпуска iPhone в 2018 году. По их мнению, Apple наградит OLED-дисплеем одну модель, остальные будут оснащены ЖК-панелью.

 Корпорация Apple в грядущем году планирует выпуск обновленных и усовершенствованных моделей полюбившегося iPhone. Аналитики уже рассмотрели возможные варианты. Так, специалисты из DigiTimes Research предполагают, что конгломерат займется выпуском трех модификаций iPhone с применением ЖК-панели. Также популярной окажется версия, которая основана на 6,5-дюймовом OLED-дисплее. Точно известно что все модели будут укомплектованы беспроводными средствами подзарядки батареи и опцией Face ID для распознавания лица пользователя.

К слову, DigiTimes информирует, что MacBook Air «дорогой» для покупателей и на него нет большого ажиотажа. Так, корпорация выпустит бюджетный MacBook для замены гаджета.


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