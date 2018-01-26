Acer представит первый в мире планшет с Chrome OS

Вчера, 17:58

Первый в мире планшетный компьютер производства компании Acer, управляемый Chrome OS, будет представлен уже в скором будущем. Об этом стало известно на выставке Bett Show 2018.

Chrome OS нашла свое применение в мире планшетов. Ранее она устанавливалась лишь на дорогостоящих моделях электроники, но в настоящее время производитель ОС обещал ее синхронизировать на планшетных устройствах. Настоящим пионером в этом направлении стала корпорация Acer.

Именно на эту тему был диалог на выставке Bett Show 2018. Представители концерна пока не сказали официальной даты выхода нового планшета с Chrome OS. Есть информация, что планшет будет иметь 8-дюймовый экран. Но более производитель пока не распространяется.