Компания Samsung запатентовала новую функцию для электронного пера S Pen

Сегодня, 15:18

Источники в южнокорейской корпорации Samsung сообщили о создании новой полезной функции для электронного пера S Pen. Дабы нововведение никуда не уплыло, азиатский техногигант подсуетился и запатентовал его.

Новая удобная функция электронного пера S Pen от Samsung заключается в предоставленной пользователю возможности создания дополнительного слоя в абсолютно любом приложении посредством суперсовременного устройства. Создав электронным пером дополнительный слой, владелец S Pen может сохранить для себя необходимую заметку.

В основе запатентованной южнокорейским техногигантом технологии лежит работа уникального датчика, реагирующего на силу нажатия пользователем. «Умная» функция сама сможет понимать, когда человек закончил писать заметку, после чего она снова выведет на экран открытое приложение.