Xiaomi стала лидером в Индии, обогнав Samsung

Вчера, 19:10

Китайский IT-гигант Xiaomi стал лидером по продажам в Индии, обогнав одного из своих главных конкурентов южнокорейскую корпорацию Samsung.

На индийском рынке современных смартфонов сложилась интересная ситуация. Китайский производитель Xiaomi занял почётное первое место по продажам. Ранее первую позицию уверенно удерживала южнокорейская компания. Согласно предоставленным данным аналитиков из Canalys следует, что в прошлом квартале Xiaomi удалось реализовать 8,2 миллиона гаджетов, в то время как Samsung лишь 7,3 миллиона.

В сообщении указано, что на оба производителя пришлась общая доля в 50% от продаж устройств в Индии. На предоставленной диаграмме отчётливо видно, что южнокорейский IT-гигант на протяжении длительного времени удерживал лидерство, начиная с 2015 года. Впервые Xiaomi явно о себе заявил в первом квартале 2017 года. Во втором «китаец» подобрался к Samsung ещё ближе, а в третьем – показатели практически сравнялись. На последнем столбце можно заметить, что в конечном итоге Xiaomi удалось стать лидером по продажам в Индии в конце 2017 года.