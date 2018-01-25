VistaNews.ru


Xiaomi стала лидером в Индии, обогнав Samsung

Вчера, 19:10

Китайский IT-гигант Xiaomi стал лидером по продажам в Индии, обогнав одного из своих главных конкурентов южнокорейскую корпорацию Samsung.

На индийском рынке современных смартфонов сложилась интересная ситуация. Китайский производитель Xiaomi занял почётное первое место по продажам. Ранее первую позицию уверенно удерживала южнокорейская компания. Согласно предоставленным данным аналитиков из Canalys следует, что в прошлом квартале Xiaomi удалось реализовать 8,2 миллиона гаджетов, в то время как Samsung лишь 7,3 миллиона.

В сообщении указано, что на оба производителя пришлась общая доля в 50% от продаж устройств в Индии. На предоставленной диаграмме отчётливо видно, что южнокорейский IT-гигант на протяжении длительного времени удерживал лидерство, начиная с 2015 года. Впервые Xiaomi явно о себе заявил в первом квартале 2017 года. Во втором «китаец» подобрался к Samsung ещё ближе, а в третьем – показатели практически сравнялись. На последнем столбце можно заметить, что в конечном итоге Xiaomi удалось стать лидером по продажам в Индии в конце 2017 года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.