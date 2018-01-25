Улучшенный Moto X4 c 6 ГБ ОЗУ представят 1 февраля

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Улучшенный Moto X4 с 6 ГБ встроенной ОЗУ официально представят 1 февраля. Гаджет покажут в Индии.

В сообщении указано, что в Индии 1 февраля начнётся официальный старт продаж улучшенного Motorola X4. Согласно официальным данным, мобильное устройство получит 6 ГБ оперативной памяти, мощный процессор Snapdragon 636 (ранее был 630). Компания-производитель обещает, что новый продукт получит новый модуль камеры, что значительно улучшит качество снимков.

Пока что остаётся неизвестным, через какое время новинка появится в других странах. Также производитель не оглашает стоимость нового устройства.