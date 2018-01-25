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Первые фото смартфона Lenono ZUK с прозрачной панелью появились в сети

Сегодня, 14:05

В Сети появились первые фотографии нового смартфона от компании Lenovo. Гаджет получил название ZUK. Есть также данные о характеристиках.

Инсайдерам удалось выяснить и некоторые составляющие «железа» нового смартфона от китайского IT-гиганта Lenovo. Главной фишкой нового гаджета стала прозрачная задняя панель с дактилоскопическим сканером. Благодаря такой задумке, владелец сможет детально рассмотреть компоненты, из которых состоит смартфон. Новое мобильное устройство будет работать на базе чипсета Snapdragon 831. Объём оперативной памяти составит 6 Гб или 4 Гб. Жёсткой памяти гаджет получил 64 Гб (с возможностью расширения). Диагональ дисплея составит 5,5 дюймов в разрешением 1920х1080 точек. О соотношении сторон информации не предоставляется. Ёмкость аккумулятора составит 3100 мАч.

По предварительным данным цена нового Lenovo ZUK составит 15 900 рублей.


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