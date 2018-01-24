Google выпустит камеру под управлением искусственного интеллекта за $250

Вчера, 19:02

В скором времени американская компания Google выпустит «умную» камеру Google Clips, которая будет обладать автоматизированной работой. Это означает, что устройство само будет находить лучшие моменты и кадры для съёмки и делать фотографии или же видео.

Google Clips способен делать фото, видео, а также анимации в формате GIF. Все данные сохраняются на карте памяти, или же при автоматическом подключении к Wi-Fi передаются на облако. Там пользователь может просмотреть фото- и видеоматериалы при помощи своего смартфона и специального приложения.

Техническое оснащение Google Clips достаточно мощное для камеры таких маленьких габаритов. Устройство обладает сенсором на 12 мегапикселей, объектив с углом зрения 130 градусов, а также поддержкой серийной съёмки 15 кадров в секунду. Встроенной памяти 8 гигабайт, но её можно расширить при помощи карты памяти. Автономная работа Google Clips – 3 часа в режиме работы.

Камера будет совместима с большинством смартфонов. Цена устройства составит всего 250 долларов США.