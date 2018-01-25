Samsung запатентовала смартфон с «оберточным» экраном

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Разработчики компании Samsung продолжают генерировать идеи по созданию мобильных устройств будущего. В начале января в Сети появился ролик с уже запатентованным смартфоном, имеющим необычный двусторонний «оберточный» экран.

Окончание прошедшего сезона ознаменовалось конкурентной борьбой гигантов, лидеров в производстве мобильных устройств именно в аспекте создания уникальных экранов. Samsung после недавно запатентованных складного и раздвижного дисплеев не намерена останавливаться на достигнутом. По мнению экспертов, «оберточный» экран является более концептуальной заявкой на будущее.

По инсайдерской информации, южнокорейская компания не собирается откладывать выпуск смартфона с революционным экраном в долгий ящик, а представит устройство уже в следующем году. Между тем Apple и LG тоже не отстают. Разработки этих двух компаний заслуживают внимания. Тем более что у LG уже есть конструкторские решения экрана, который, по сути, аналогичен решению инженеров Samsung.