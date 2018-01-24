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iPhone X упал в цене на 15%

Сегодня, 16:04

Российские аналитики мирового рынка мобильной техники сообщили о 15-процентном обрушении стоимости самого дорогого смартфона Apple - iPhone X. Приобрести суперсовременный девайс сейчас можно за 81 тысячу рублей.

iPhone X вышел на российский рынок 3 ноября прошлого года. До недавнего времени самый дорогой смартфон от американской корпорации Apple было невозможно купить дешевле 92 тысяч рублей. Теперь же магазин техники «КвитМаркет» предлагает приобрести 10-ю модель «яблочного» флагмана за 81 тысячу рублей, что на 15% процентов дешевле изначальной цены. Более скромные скидки пользователям предоставили остальные отечественные магазины девайсов, среди которых «Мегафон», «Билайн» и прочие. У них самый дешевый iPhone X можно купить минимум за 87 890 рублей.

Ранее аналитики составили рейтинг самых продаваемых смартфонов 4-го квартала прошлого года, в котором последний «яблочный» флагман занял первое место.


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