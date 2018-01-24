Появились подробности о трёх новых iPhone-2018 и об iPhone X

Сегодня, 13:25

Специалист в области технологий Мин-Чи Коу прокомментировал отчёт аналитической компании KGI Securities. В нём рассказывается, какие три смартфона будут представлены корпорацией Apple в нынешнем году.

По словам Мин-Чи Коу, в 2018 году «яблочная компания» может представить целых три iPhone. Это смартфон с LCD- дисплеем в 6,1 дюйма, 5,8-дюймовая новая версия iPhone X, а также некий iPhone X Plus с 6,5 OLED-экраном.

Специалисты информационного агентства 9to5mac предполагают, что после выхода новых моделей телефона Apple перестанет выпускать старую версию iPhone.

Это якобы сделают для того, чтобы аппарат не составлял конкуренции более дешёвым вариантам, в частности основной 6,1-дюймовой модели. Стоимость последней может составлять 650-750 долларов.

По полученным данным, новые iPhone, который выйдут осенью 2018-го, будут иметь следующую цену: iPhone SE – 349 долларов, iPhone7 и 7 Plus – 449 и 569, iPhone 8 и «плюс» версия – 549 и 669 долларов, а iPhone X в 5,8 дюйма – 999 долларов, а старшая версия в 1099 долларов США.

Однако стоит отметить, что азиатские эксперты в своих прогнозах и предположениях насчёт Apple ещё никогда не были правы. В этой сфере их мнение считается не таким авторитетным, как мнение западных техно-специалистов.