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Samsung Galaxy S9 сможет полностью зарядиться за 1,5 часа

Сегодня, 13:09

Инсайдерские ресурсы опубликовали сертификационную таблицу ожидаемой новинки этого года Samsung Galaxy S9. По вписанным характеристикам видно, что разработчики обеспечили полную зарядку смартфона в течение полутора часов.

В предоставленных документах на Galaxy S9 от Samsung видно, что смартфон будет иметь две зарядки, одна из которых обозначается как «быстрая», однако этот факт вызвал недоумение и некоторое разочарование у экспертов. Ранее аналитики прогнозировали глобальную модернизацию всех последующих Galaxy S именно в этом направлении. То есть в беспрецедентной пока скорости зарядки.

Показанные характеристики явственно свидетельствуют, что разработчики Samsung Galaxy S9 сделали приоритетом конфигурацию экрана, а также дизайн смартфона. Что касается аккумуляторов, то вся линейка, по крайней мере, в ближайшие два года, будут выпускаться с емкостью 3000 и 3500 мАч. Напомним, специалисты предупреждают, что не все батареи новых устройств необходимо обязательно заряжать от нуля до максимума.


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