iPhone X стал самым продаваемым смартфоном мира

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Аналитики компании Canalys исследовали мировой рынок мобильной техники, определив самый продаваемый смартфон по итогам 4-го квартала 2017 года. На вершине престижного рейтинга оказался iPhone X от американской корпорации Apple, который разлетелся по земному шару тиражом в 29 миллионов экземпляров.

В ноябре прошлого года Apple презентовала смартфон iPhone X, практически сразу столкнувшись с проблемой его поставки – спрос сильно превышал предложение. Как итог, под конец 4-го квартала в мире огромное количество людей желали заполучить новый «яблочный» флагман. Росту популярности iPhone X также способствовали легкие и выгодные способы его покупки. Apple предлагала клиентам простой доступ к кредитам на девайс или же обмен на более старую модель смартфона с доплатой.

Всего «яблочный» техногигант реализовал 29 млн экземпляров iPhone X, расположившись на первом месте рейтинга самых продаваемых смартфонов по итогам 4-го квартала прошлого года.

Ранее эксперты мирового рынка мобильной техники спрогнозировали приближающийся конец продаж 10-й модели iPhonе. Предполагается, уже ближайшим летом Apple перестанет выпускать новые флагманы, а одновременно с выходом очередной модели смартфона остановится производство iPhone X.