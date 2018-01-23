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В РФ стартовали продажи безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2

Вчера, 19:41

В России стартовали продажи безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2. Данная модель является премиум-версией. По словам представителей компании в РФ гаджет представят со сканером, содержащим 18-каратное золото.

Кроме этого в России выйдет и обычная версия данного устройства в керамическом корпусе. Стоит отметить, что обычный Xiaomi Mi Mix 2 также оформлен керамикой в корпусе, но при этом дополнен алюминиевой рамкой. Что касается премиум-версии, её выполнили в системе Unibody. Розничная цена на Xiaomi Mi Mix 2 с оперативной памятью 6 ГБ И 64 ГБ собственной памяти составила 35 тысяч рублей. Что касается премиумного Xiaomi Mi Mix 2, он оснащён 8 ГБ оперативной и 128 ГБ собственной памяти. Цена пока неизвестна. Продажи начнутся 25 января текущего года.

Следует напомнить, второе поколение Mi Mix дебютировало в Китае в прошлом году. Данная модель имеет дисплей с соотношением cторон 18:9. Xiaomi Mi Mix 2 получил 5,99-дюймовый дисплей, основную камеру в 12 мегапикселей, а фронтальную на 5.


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