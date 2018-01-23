Компьютерное изображение смартфона iPhone XI появилось в сети

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В сети появилось компьютерное изображение iPhone XI. Такая информация появилась на сайте iDrop News.

Поклонники гаджетов от компании Apple ожидают появления на рынке нового смартфона iPhone XI. Некоторое время в сети уже ходят слухи о том, каким может быть данный гаджет. Специалисты издания iDrop News собрали все имеющиеся данный о новом смартфоне и решили создать его прообраз.

По имеющимся данным, новый iPhone XI получит незначительные изменения относительно уже существующего iPhone X. Некоторая информация просочилась от сотрудников компании Apple, которые сообщили, что в новой модели функция распознавания лица будет встроена во фронтальную камеру. Такие изменения дадут возможность уменьшить вырез в верхней части экрана.

Напомним, что в iPhone X за сканирование лица отвечает камера True Depth. Еще одной основной тенденцией гаджeтов последнего поколения является безрамочность.

Сообщается, что iPhone XI получит два разъема для сим-карты. Такую информацию подтвердил и аналитик Минг Чжи Куо из KGI.