VistaNews.ru


Компьютерное изображение смартфона iPhone XI появилось в сети

Сегодня, 12:36

В сети появилось компьютерное изображение iPhone XI. Такая информация появилась на сайте iDrop News.

Поклонники гаджетов от компании Apple ожидают появления на рынке нового смартфона iPhone XI. Некоторое время в сети уже ходят слухи о том, каким может быть данный гаджет. Специалисты издания iDrop News собрали все имеющиеся данный о новом смартфоне и решили создать его прообраз.

По имеющимся данным, новый iPhone XI получит незначительные изменения относительно уже существующего iPhone X. Некоторая информация просочилась от сотрудников компании Apple, которые сообщили, что в новой модели функция распознавания лица будет встроена во фронтальную камеру. Такие изменения дадут возможность уменьшить вырез в верхней части экрана.

Напомним, что в iPhone X за сканирование лица отвечает камера True Depth. Еще одной основной тенденцией гаджeтов последнего поколения является безрамочность.

Сообщается, что iPhone XI получит два разъема для сим-карты. Такую информацию подтвердил и аналитик Минг Чжи Куо из KGI.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.