LG может презентовать смартфон V30+ Alpha вместо G7

Сегодня, 11:40

Авторитетные мировые СМИ сообщили о намерении южнокорейской корпорации LG представить на выставке мобильной техники в каталонской Барселоне смартфон V30+ Alpha, вместо флагмана линейки G.

LG V30+ Alpha является улучшенной версией смартфона V30, представленного южнокорейским производителем мировому рынку мобильной техники в августе прошлого года. Главным достоинством нового девайса от LG станет усовершенствованный искусственный интеллект, способный обеспечить поддержку корейского языка и сервиса Google Assistant.

Информация авторитетных мировых СМИ вполне соответствует слухам о намерении LG провести ребрендинг линейки G. Как итог, на выставке мобильной техники в каталонской Барселоне, скорее всего, появится смартфон LG V30+ Alpha, вместо флагмана G7.