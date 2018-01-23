В сети появились концепт-арты смартфона Google Pixel 3

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Первые неофициальные снимки готовящегося к премьере смартфона Google Pixel 3 появились на просторах сети. Судя по предоставленным фото, новый американский девайс может обзавестись двумя фронтальными колонками и полноэкранным дизайном.

Эксперты мирового рынка мобильной техники первым делом похвалили элегантный дизайн Pixel 3, которым ранее не могли похвастаться смартфоны от Google. Предполагается, экран нового американского девайса получит соотношение сторон 18х9. Выпускаться Google Pixel 3 будет в 4 цветах – черном, белом, синем и красном. Задняя панель элегантного смартфона изготовлена из металла, корпус – из ударопрочного стекла.

«Начинка» Google Pixel 3 представлена процессором Qualcomm Snapdragon 845, встроенным накопителем Flash-памяти на 64 Гб и оперативной памятью на 6 Гб. На обратной стороне смартфона расположены сканер отпечатка пальца и датчик камеры. Точная дата презентации и стоимость Google Pixel 3 не сообщаются.