Стали доступны фото прототипа отменённых смарт-часов от Microsoft

Вчера, 23:08

В Сети стали доступны фото прототипа смарт-часов от Microsoft, которые потом были отменены для запуска в производство. Их готовила команда разработчиков, создававшая аксессуары для Xbox.

Сообщение об этом в собственном аккаунте в Twitter сделал пользователь Сети, носящий псевдоним Hikari_Calух. Он опубликовал на своём ресурсе несколько фото смарт-часов Microsoft, которые так и не появятся в продажах.

Впервые о создании собственных умных часов данной корпорацией было проинформировано в 2013 году. Тогда в СМИ появились сведения, что их разработкой вплотную занялась команда, которая занималась изготовлением аксессуаров для Xbox.

В них могут быть применены технологии, позволяющие магнитное соединение для того, чтобы подзаряжать данные гаджеты и осуществлять передачу накопленных ими данных.

Уже был подготовлен прототип данного устройства. Он располагал дисплеем полуторадюймового размера. Устройство, согласно опубликованным данным, могло отслеживать даже частоту сердцебиения.