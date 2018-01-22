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Стали доступны фото прототипа отменённых смарт-часов от Microsoft

Вчера, 23:08

В Сети стали доступны фото прототипа смарт-часов от Microsoft, которые потом были отменены для запуска в производство. Их готовила команда разработчиков, создававшая аксессуары для Xbox.

Сообщение об этом в собственном аккаунте в Twitter сделал пользователь Сети, носящий псевдоним Hikari_Calух. Он опубликовал на своём ресурсе несколько фото смарт-часов Microsoft, которые так и не появятся в продажах.

Впервые о создании собственных умных часов данной корпорацией было проинформировано в 2013 году. Тогда в СМИ появились сведения, что их разработкой вплотную занялась команда, которая занималась изготовлением аксессуаров для Xbox.

В них могут быть применены технологии, позволяющие магнитное соединение для того, чтобы подзаряжать данные гаджеты и осуществлять передачу накопленных ими данных.

Уже был подготовлен прототип данного устройства. Он располагал дисплеем полуторадюймового размера. Устройство, согласно опубликованным данным, могло отслеживать даже частоту сердцебиения.


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