Умная колонка HomePod от Apple распознаёт голоса нескольких хозяев

Вчера, 20:38

Умная колонка HomePod, которую запустила в производство корпорация Apple, распознаёт голоса сразу нескольких своих хозяев. Помимо того она обладает способностью отключать голосовой помощник Siri.

Уже известно, новое устройство будет использовать в своей работе ОС iOS 11.2.5. О возможностях новой колонки HomePod от Apple рассказал Филипп Эспозито, являющийся одним из её разработчиков.

Специалист в своём аккаунте в Twitter поведал, что новое устройство, представленное «яблочной» корпорацией, «заряжено» на несколько сценариев своей работы. Пользователь сможет выбрать любой из них-

Таким образом, у обладателя этой новинки появится возможность деактивирования постоянного прослушивания. Также может быть выключен голосовой помощник. Включение колонки будет доступным для всей семьи.

Это станет возможным, поскольку при создании данной колонки использована технология, позволяющая HomePod распознавать голоса сразу нескольких человек. При этом, колонка будет реагировать соответственно запросам, заложенным в неё каждым конкретным пользователем.

Ориентировочная цена гаджета составит около 20 тыс. рублей. Его акустические параметры не разглашаются.