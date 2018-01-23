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«По стопам Apple»: Samsung подозревают в замедлении старых смартфонов

Сегодня, 01:45

Итальянские эксперты заподозрили южнокорейскую корпорацию Samsung в умышленном замедлении старых смартфонов. Они считают, что компания это делает с такой же целью, как и Apple – для продвижения новинок.

Сотрудники антимонопольного комитета уверенны, что разработчики Samsung в новых обновлениях ОС внедряют скрытые функции, которые значительно понижают работу их гаджетов. Эксперты считают, что это чёткая и продуманная кампания, которая направлена на стимуляцию владельцев смартфонов Samsung приобретать более «свежие» модели. Вдобавок, южнокорейский гигант умышленно скрывает информацию от пользователей, и все «нюансы» не раскрывает в описании к новым версиям операционных систем. Сегодня, 22 января, официальный представитель компании выступил с заявлением, в котором категорически опроверг все обвинения.

Ранее портал сообщал, что уже более 10 граждан подали судебные иски на Apple из-за замедления старых iPhone.


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