Смартфон Huawei Mate 10 Pro показал высокую устойчивость к морозу

Вчера, 23:30

Компания Huawei опубликовала в Сети две видеозаписи, на которых провели интересные эксперименты со смартфоном Huawei Mate 10 Pro, в результате которых оказалось, что устройство обладает достаточно высоким уровнем устойчивости к морозу.

В первом видеоролике видно, что разработчики поместили смартфон в морозильную камеру с температурой -24 °С. Он пролежал там ровно 4 часа и при этом его работоспособность полностью сохранилась. Спустя время был обнародован второй ролик. На нем устройство заморозили в самом настоящем озере. На удивление, смартфон все равно продолжил работать и даже отвечать на звонки, находясь подо льдом.

Предполагается, что такая реклама вызвана жалобами владельцев iPhone X на плохую работоспособность дисплея при сильных морозах. Данную проблему "яблочная корпорация" тогда устранила, но жалобы все еще были.

Напомним, смартфон Huawei Mate 10 Pro представили еще в октябре 2017 года. Его главной особенностью до сих пор считалось наличие защиты от пыли и влаги, а теперь еще и устойчивость при морозных условиях.