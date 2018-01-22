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В Сети появились фото задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X

Сегодня, 09:41

В Сети можно увидеть, как выглядит задняя панель смартфона Xiaomi Mi 6X китайского производства. Эксперты сделали вывод, что данная модель не будет прекращать традиции Mi 5X.

Судя по фотографиям, новая модель будет обладать двойным модулем камеры. Отличием от Mi 5X станут вертикальные объективы, а между сенсорами будет расположена вспышка со светодиодами. Однако пока что неизвестно, какие функции несет в себе отверстие, которое находится в центре.
Многие специалисты сошлись во мнении, что задняя панель чем-то похожа на предыдущую версию. Но технические характеристики в публикации пока не освещены. Предполагается, что смартфон будет иметь емкий аккумулятор и процессор, который уступит в производительности чипсету Mi 6.


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