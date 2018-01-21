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Nvidia просит магазины ограничить продажу видеокарт майнерам

Вчера, 23:25

Компания Nvidia обратилась к ритейлерам в Европе с просьбой ограничить продажу видеокарт их производства майнерам. Представители производителя напомнили, что их продукция в первую очередь создаётся для геймеров.

Магазины не обязывают менять свою политику, в компании подчеркнули, что речь идёт лишь о рекомендации. Вмешиваться в свободу торговли Nvidia не намерена. Вместе с тем представители бренда просят отнестись с уважением к труду производителя и не способствовать распространению видеокарт людям, использующим их не по прямому назначению. В данный момент в Европе во многих сетях не продают больше двух экземпляров адаптеров в одни руки.

Ранее мы писали, что власти Казахстана анонсировали крупномасштабную борьбу против «вируса-майнера». Вредоносное ПО массово появляется на сайтах местного сегмента и, перехватывая контроль над ПК, использует его для добычи криптовалюты.


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