В Сеть попали секретные подробности о Samsung Galaxy S9

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Информационное агентство ETNews рассказало о новых подробностях о Samsung Galaxy S9, которые компания всё ещё старается тщательно скрывать.

Ссылаясь на свои источники, издание сообщает о техническом оснащении. Стало известно, что в Galaxy S9 будет установлена новая системная плата SLP. С её помощью инженеры добились эффективного расположения запчастей внутри корпуса будущего флагмана.

Диагональ телефона составит 5,77 дюймов, у старшей версии он будет на уровне в 6,2 дюйма. Ёмкость батареи составит 3000 мАч и 3500 мАч соответственно. Одной из главных изюминок «девятой галактики» станет одинарная 12-мегапиксельная камера. Последняя будет обладать диафрагмой – f/1.5-2.4.

Примечательно, что одинарную камеру установят только в младшую модель флагмана. Galaxy S9+ будет обладать основной сдвоенной камерой, которая будет иметь аналогичную с «младшим братом» диафрагму. Такие параметры позволят аппарату обзавестись некоторыми функциями прошлогоднего iPhone X. Речь идёт об улучшении качества фото в условиях плохой освещённости до уровня «яблочного» аппарата, а также создания эффекта размытия фона на аппаратном, а не на программном уровне. Что касается «фронталки», то она будет иметь 8 Мп.

Выйдут Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ по предварительным данным 26 февраля в Барселоне на выставке MWC. В продажу смартфоны поступят уже 13 марта.