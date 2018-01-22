Как не потерять нужные данные на смартфоне или компьютере

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Те, кто хоть раз терял свой смартфон или же ломал компьютер в самый ненужный момент знают, что порой восстановить важную информацию с этих устройств очень тяжело. Иногда бывает, что утерянные данные нельзя измерить деньгами. Это могут быть данные разного масштаба, от редких архивных фото человека, до многомиллионных контрактов.

Однако имеется ряд способов, при помощи которых можно сохранить всю важную информацию на устройстве человека. Что касается телефонов, то в них самое важное – это контакты и органайзер. На iPhone для сохранения этой информации нужно воспользоваться iTunes. В таком случае резервное копирование совершится по умолчанию. Точно такая история с Android-устройствами. В настройках телефона по умолчанию стоит сохранение всех пользовательских данных на облако аккаунта от Google. Поэтому при смене устройства, достаточно «залогиниться» и все данные автоматически восстановятся.

С персональными компьютерами дела обстоят немного иначе. Здесь тоже есть несколько путей сохранения информации. Один из них — это хранение данных не нескольких устройствах. К примеру, это может быть SSD-накопитель и обычная «флэшка».

Но более эффективным будет резервное копирование. На компьютерах от Apple нужно пользоваться утилитой Time Machine. Она будет в фоновом режиме создавать копии файлов. Что касается ОС Windows, то здесь всё ещё легче. Спектр выбора программ для копирования системы куда больше, нежели на macOS.

Не стоит забывать и о разных облачных сервисах. С их помощью можно не только сохранить важную информацию, но и получить к ней доступ абсолютно со всех персональных устройств.