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В Google подтвердили добавление нового контента в Play Market

Сегодня, 02:45

В компании Google подтвердили факт скорого добавления нового контента в фирменный магазин приложения для Android-устройств Play Market.

История началась ещё когда журналисты из информационного агентства 9to5Google удалось найти в Play Market баннер, который сообщал о скидке в 50% при покупке первой аудиокниги. Однако интересно то, что в наше время в магазине приложений такого контента попросту нет. Поэтому очевидно, что Google добавила этот баннер случайно, тем самым подтвердив намерения добавить в Play Market книги с озвучкой.

Когда новость получила широкую огласку, специалисты из Google сразу же исправили свою оплошность, убрав баннер, но было уже поздно, так как многие пользователи уже успели сделать скриншоты.

О планах американской компании добавить в магазин аудиокниги говорили ещё в конце 2017-го. Но пока что не известно, на каких языках будут доступны книги с озвучкой.

Считается, что в первое время аудиокниги могут быть доступны только в англоязычных странах. Такой подход наблюдается у Google во время запуска новых сервисов. Вероятно, что на территории РФ новый сервис начнёт свою работу только в конце текущего года. Официально сотрудники и представители «поискового гиганта» ещё никаких заявлений не делали.


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