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В Сети появились новые фотографии китайского клона Samsung Galaxy S9+

Сегодня, 11:25

В Сети появились новые фотографии китайского клона, ещё не вышедшего Samsung Galaxy S9+. Дизайн телефона собрал в себе все уже имеющиеся утечки о новом флагмане от южнокорейской компании.

Глядя на опубликованные снимки и вправду можно представить, что на них запечатлена новая «девятая галактика». Задняя панель выполнена из глянцевого пластика. На ней расположилась сдвоенная камера, под которой помещён сканер отпечатка пальцев, а также вспышка.

Выдаёт китайскую подделку лишь лицевая часть. Хоть рамки смартфона и тяжело отличить от рамок оригинального того же Galaxy S8, но само качество находится на низком уровне. Также подделка не обладает достаточной «закруглённостью» экрана, что можно заметить у «восьмой галактики».

Ожидается, что южнокорейская компания Samsung представит миру свой Galaxy S9 уже 26 февраля на технологической выставке NWC 2018.


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