Q-Stick представили новый мини-компьютер на Windows 10

Вчера, 23:45

Американская компания Q-Stick представила новый мини-компьютер размером с флэш-карту, который может работать под управлением таких операционных систем, как Windows 10, Android, а также Linux. Стоимость нового гаджета в базовой комплектации составляет 129 долларов США, или же 7400 рублей. Оформить предзаказ можно на платформе IndieGoGo.

Новый мини-компьютер от Q-Stick имеет размеры флэш-карты. Смысл такого устройства в его компактности. Конечно же нельзя ожидать от него огромной производительности. Он создан для людей, которые часто путешествуют и проводят различные презентации. С помощью такого компьютера можно выполнять главные офисные задачи – сёрфить в интернете, работать с текстовыми документами, создавать презентации и всё в таком роде.

Подключается компьютер напрямую к телевизору через HDMI-порт. Работает Q-Stick на процессоре Intel Atom x7-z8750. Устройство обладает двумя USB-портами для подключения периферии, Bluetooth, Wi-Fi и встроенной графикой Intel HD Graphics 405, а также встроенной памятью на 8 гигабайт. Последнюю можно увеличить посредством подключения внешнего SSD или же обычного жёсткого диска.

Мини-компьютер обладает габаритами 113х38х12 мм. Это особенно удобно для путешественников.