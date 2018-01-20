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LG оформила патент на смартфон-раскладушку

Вчера, 17:36

LG, известная в качестве одной из самых успешных компаний Южной Кореи, производящих электронику, запатентовала создание смартфона-планшета со складывающимся пополам экраном. Сообщение размещено пресс-службой корпорации.

Согласно появившейся информации, LG намерена в ближайшем времени заняться выпуском очередной новинки. Исходя из анонса, это будет устройство, не имеющее на сегодняшний момент аналогов.

Ряд компаний уже занялись разработкой мобильных гаджетов, экран которых станет гнущимся. Видимо, данное направление, действительно является прогрессивным, и эти гаджеты через несколько лет станут доминировать на рынке.

Те из корпораций, которые смогут первым оборудовать свои устройства данными свойствами, получат дополнительные конкурентные преимущества.

В то же время, эксперты данного рынка полагают, в этом направлении успешнее всех продвигается не LG, а Samsung. Судя по всему, гнущийся мобильный гаджет от этой корпорации сможет появиться в продажах уже к концу этого года.

Когда экран будет согнут вдвое, его задняя панель станет отображать часы или другую полезную информацию. Например, о входящих неотвеченных звонках или сообщениях.

Есть и другая версия. Согласно ей, новое устройство после своего «сгиба» будет демонстрировать узкую вертикальную полоску, где станут отображаться необходимые пользователю сведения. Включать или «разгибать» девайс, при этом, не потребуется.


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