Смартфон Samsung Galaxy Note 8 резко подешевел в России

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В России резко обрушился в цене флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8. Стартовая цена в 70 тысяч рублей упала до 45 тысяч, обрадовав поклонников южнокорейской техники.

Samsung Galaxy Note 8 вышел на российский рынок мобильной техники в сентябре прошлого года. Тогда приобрести суперсовременный девайс можно было за 70 тысяч рублей. Теперь же базовая модификация со встроенным Flash-накопителем на 64 Гб упала в цене до 45 тысяч рублей. С чем связано резкое падение стоимости южнокорейского флагмана, в настоящее время не сообщается.

Ранее мировые аналитики поставили Samsung Galaxy Note 8 на второе место в рейтинге лучших смартфонов, когда-либо функционирующих на операционной системе Android. Флагман набрал высокие баллы в разделах скорость работы, стоимость, возможности батареи и технические параметры.