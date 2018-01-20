Защищённый смартфон Aermoo M2 обзавёлся сдвоенными камерами PureView Carl Zeiss

Сегодня, 11:23

Компания-разработчик Aermoo Mobile обнародовала данные о том, что их защищённый смартфон Aermoo M2 обзавёлся сдвоенными камерами PureView Сфкд Zeiss. В компании заявляют, что таким образом аппарат заинтересует фанатов мобильной фото- и видеосъёмки. Однако о плотности пикселей, о линзах и о других данных не сообщается.

Основная камера имеет двойной модуль на 16 и 13 мегапикселей, а фронтальная обзавелась двумя модулями в 16 и 8 мегапикселей. Уточняется, что созданием камеры совместно со специалистами из Aermoo Mobile принимали участие разработчики и PureView Carl Zeiss. Что касается более подробных характеристик, таких как плотность пикселей и качество линз – не сообщается.

В настоящее время известно, что Aermoo Mobile добавила в свой новый смартфон защитой по стандарту IP69. Это означает, что смартфон сможет выдержать погружение в воду на глубину до двух метров и почти на два часа. Кроме этого, телефон будет способен работать и при высокотемпературной мойке под высоким давлением.

Aermoo M2 также получит аккумулятор ёмкостью в 5 тысяч мАч. Другие, более важные характеристики, пока что не известны.