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Революционный Bluboo D5 получит новый корпус из цинкового сплава

Вчера, 23:47

Bluboo D5 выйдет в продажу с новым цинковым корпусом. Фото уникального аппарата мобильной связи уже доступно в сети, пользователи узнали идентичность произведения с уже ранее вышедшими Mi Mix 2.

Креативное предложение от известного бренда Bluboo коснулось презентации моделей D5 и D5 PRO. В интернете пользователи проводят обсуждение тем по этому поводу. Уникальность модели D5 основана на том, что полноэкранный смартфон имеет очень прочный корпус из цинкового металла. Эта особенность отличает устройство от его соотечественников.

Модель D5 и D5 PRO выйдет к пользователю с наличием закругленных углов. Это придает дополнительной привлекательности произведению. Такой смартфон при падении не сможет травмировать своего владельца. Параметры экрана 5.5 дюймов, расширение 1280*720 точек. Экран надежно защищен от повреждения специальным стеклом современного производства.


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