Motorola выпустят смартфон с поддержкой 5G и экраном, как у iPhone X

Вчера, 21:03

В этом году компания Lenovo планирует разработать несколько версий смартфона Motorola с поддержкой 5G и дисплеем, который будет напоминать iPhone.

Руководство компании сообщило, что разработка ведется сразу трех новых линеек гаджетов, из которых наибольшее значение придается модели G6. Новые устройства будут оснащены дисплеем с диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18/9. Чип Snapdragon 450 от Qualcomm, а также три гигабайта оперативной памяти будут отвечать за функционирование устройства.

Необходимо отметить, что модель Motorola G6 Play будет оснащена 4-мя гигабайтами ОЗУ, а стоимость его будет составлять около 13 500 рублей. Версия Motorola G6 Play получит 5,63-дюймовую диагональ экрана, а также процессор Snapdragon 630. Помимо этого, ее оснастят оперативной памятью в объеме от 4 до 6 Гб, что будет зависеть от модификации аппарата.