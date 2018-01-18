Samsung запатентовала новый дизайн передней панели смартфона без камеры

Вчера, 22:13

Компания Samsung получила патент на выпуск передней панели для собственных смартфонов. Теперь пользователи уже не найдут привычного разреза для микрофона и камеры, так как аксессуар выполнен в совершенно креативном дизайне.

Южнокорейский бренд решил порадовать поклонников новинкой. Разработчики Samsung сообщили о том, что получен патент на производство новой передней панели, которая сможет сделать смартфоны привлекательнее. Согласно описанию передней панели нового образца, примечательной особенностью стало отсутствие разреза для микрофона и камеры.

Это будет плоский экран без кнопок и остальных регуляторов. Все опции, в том числе и селфи-камера упрятались за главной поверхностью смартфона. фронтальная камера будет размещаться либо посередине, а в некоторых моделях ее поместят справа. Известный бренд постоянно представляет какие-нибудь новинки в оформлении гаджетов, делая их гламурнее и креативнее.