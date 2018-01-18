Samsung выпустит собственный чипсет с искусственным интеллектом

Сегодня, 14:08

Южнокорейская корпорация Samsung уже в 2018 году может представить собственный чипсет с искусственным интеллектом. Новая разработка не будет уступать главным конкурентам.

Вслед за другими IT-гигантами и своими главными конкурентами Apple и Huawei южнокорейская корпорация Samsung собирается выпустить свой чипсет с искусственным интеллектом. Известно, что «яблоко» использует свой А11 Bionic, a Huawei Kirin 970. Их особенностью является то, что процессор сам способен анализировать данные, обрабатывать их и хранить вне облака. Руководство Samsung понимает, что может потерять свои позиции на рынке мобильных устройств, поэтому разрабатывают своё «умное железо».

По предварительной информации, новые Galaxy S9 и S9+ уже будут обладать новым чипом. Официальная презентация состоится в рамках выставки MWC 2018, которая будет проходить в Барселоне.