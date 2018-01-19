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ZTE оценила энергосберегающий смартфон Blade A330 в 6 тысяч рублей

Сегодня, 00:45

Китайская корпорация ZTE готовится выпустить на российский рынок мобильной техники энергосберегающий смартфон Blade A330. Девайс, способный проработать в автономном режиме до 40 дней без подзарядки, производитель оценил в 6 тысяч рублей.

Главным достоинством смартфона ZTE Blade A330 является сверхемкостная батарея на 4000 мАч. Как итог, бюджетный девайс может проработать без подзарядки в автономном режиме до 40 дней. Среди прочих технических особенностей новинки китайский производитель отметил 4-ядерный процессор ARM Cortex A7, 1 Гб оперативной памяти и встроенный Flash-накопитель на 16 Гб. Функционирует ZTE Blade A330 на базе операционной системы Android.

Габариты китайского смартфона составляют 145х72х9,9 миллиметра при 5-дюймовом экране. Также Blade A330 оборудован основной и фронтальной камерами на 5 и 2 Мп соответственно. Приобрести девайс от ZTE в России можно за 6 тысяч рублей. В продажу он поступит в конце текущего месяца.


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