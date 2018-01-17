Huawei P20 Pro может выйти с экраном 19:9

Вчера, 23:55

Новый смартфон Huawei P20 Pro может выйти на рынок с длинным дисплеем с соотношением сторон 19:9.

Согласно полученной информации, новинка станет работать на платформе Androids 8.0 Oreo и поддерживать разрешение 360 на 760. Специалисты мобильного рынка предполагают, что подобные сведения не могут соответствовать действительности. Возможно, китайский производитель покажет Huawei P20 Pro с соотношением сторон 19:9, что довольно странно для рынка. В настоящее время эксперты не знают, имеют ли имеющиеся данные о модели к достоверной информации, потому как в Huawei ничего не прокомментировали по этому факту.

Прежде сообщалось, что китайская компания презентовала смарт-часы с сенсорным безелем, разделенным на ряд секторов, каждый из которых отвечает за выполнение определенной опции. Одновременное прикосновение к разным секторам приводит в действие иную функцию. В ремень часов встроены и дополнительные клавиши.