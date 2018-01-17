Первый в России клиент подал иск в суд на Apple из-за замедления iPhone 7

Вчера, 23:30

Компания Apple получила первый иск от российского потребителя. Клиент недоволен продукцией фирмы.

Пожаловался на корпорацию Apple один из студентов Бауманского университета. Он же является и первым гражданином РФ, кто подал иск на "яблочного" гиганта. Парень приобрел для своей возлюбленной iPhone 7, спустя определенное время устройство начало плохо работать. Неполадки возникли, когда на рынке появилась восьмая версия смартфона. После этого в правозащитникам обратились сотни потребителей, часть заявлений уже подали в судебные инстанции. Юристы намерены добиваться снижения цен на комплектующие или устранения неполадок.

Ранее жительница США потребовала от Apple триллион долларов, что превышает бюджет концерна на 100 миллиардов. Подобные иски подали и в других государствах мира: Израиле, Канаде, Франции. Apple, в свою очередь, признается, что сокращает производительность смартфонов со старыми батареями, заботясь про удобства клиентов, дабы гаджет не выключался при большой нагрузке.